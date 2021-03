Covid-19

A administração da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus arrancou hoje em Moçambique e deverá abranger mais de 60.000 profissionais de saúde, anunciaram as autoridades.

"Apanhando as duas doses a eficácia da vacina na proteção do indivíduo é máxima. Portanto, recomendo a todos os colegas a irem rapidamente apanhar a segunda dose de acordo com o calendário proposto para cada um de nós", disse aos jornalistas Armindo Tiago, ministro da Saúde, após tomar a segunda dose da vacina.

Além dos profissionais de saúde, serão também abrangidos idosos em lares, trabalhadores em morgues e coveiros, grupos que tomaram a primeira dose da vacina entre 08 e 12 de março, quando foi lançada a campanha de vacinação no país.