Actualidade

O calendário para 2021 do ciclismo de estrada em Portugal, hoje anunciado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), engloba 59 dias de prova, com uma nova prova por etapas e uma Volta a Portugal feminina.

Em comunicado, a FPC destaca o "início mais tardio da época", devido à pandemia de covid-19, arrancando com a Prova de Abertura no dia 11 de abril, numa temporada com o mesmo número de dias calendarizados para 2019, o último ano pré-pandémico.

Entre as novidades está o Grande Prémio do Douro Internacional, de 10 a 13 de junho, e a Clássica de Viana do Castelo, no dia 03 de julho, calendário que tem como pontos altos a Volta ao Algarve (05 a 09 de maio) e a Volta a Portugal (04 a 15 de agosto).