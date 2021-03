Actualidade

O mercado liberalizado de eletricidade totalizou mais de 5,3 milhões de clientes em janeiro, o que representa um aumento homólogo de cerca de 1,7% e mais cerca de 5.600 clientes face a dezembro, divulgou hoje a ERSE.

De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade referente a janeiro de 2021, divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, "o mercado livre alcançou um número acumulado superior a 5,3 milhões de clientes em janeiro de 2021, com um crescimento líquido de cerca de 5,6 mil clientes face a dezembro de 2020, o que representa um crescimento de aproximadamente 1,7% face ao mês homólogo".

Relativamente à intensidade de mudança de fornecedor de eletricidade ('switching'), o número de clientes que deixou a carteira do Comercializador de Último Recurso (CUR) para integrar uma carteira de comercializador em mercado continuou a ser inferior (cerca de 8%) ao número de consumidores que troca de comercializador já em regime de mercado.