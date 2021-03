UE/Presidência

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a liberalização no transporte ferroviário "falhou no aumento da quota" deste modo face ao rodoviário e aéreo, numa conferência no âmbito da presidência da União Europeia.

Num discurso na abertura da conferência de lançamento do Ano Europeu do Transporte Ferroviário 2021, o governante questionou a eficácia deste modelo, que abriu aos privados a gestão de linhas ferroviárias um pouco por toda a Europa.

"A política europeia para as ferrovias nos últimos 30 anos sempre foi de abertura e liberalização progressiva do mercado", disse o ministro, acrescentando que "independentemente da opinião de cada um e da sua posição ideológica é um facto indisputável que [a liberalização] falhou para já em aumentar a quota modal para a ferrovia".