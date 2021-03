Actualidade

A secretária de Estado da Administração Interna rejeitou hoje que os "bons indicadores da sinistralidade" registados em 2020 estejam todos relacionados com a pandemia, existindo outros sinais que devem ser valorizados.

"2020 é um ano com indicadores positivos e nem todos estão relacionados com a pandemia e redução da mobilidade. Há outros sinais que devem ser valorizados", afirmou Patrícia Gaspar, na cerimónia de apresentação do Relatório Anual de Sinistralidade a 24 horas e Fiscalização Rodoviária de 2020 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Segundo o documento, os acidentes rodoviários com vítimas diminuíram cerca de 25% em 2020 face ao ano anterior e os mortos e os feridos graves registaram uma redução de 20%.