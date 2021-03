Moçambique/Ataques

Um dirigente do grupo militar privado sul-africano Dyck Advisory Group (DAG) disse hoje à BBC ter operacionais no norte de Moçambique para resgatar polícias e deslocados na sequência do ataque terrorista na vila de Palma.

"A luta continua. Eles estão envolvidos numa série de pequenos grupos. Os terroristas dispararam contra eles. Eles aterraram para recuperar dois polícias feridos. Ao mesmo tempo, permiti que meu grupo se dividisse e dois helicópteros seguiram para o norte, um de combate e um pequeno Squirrel [de transporte] para resgatar 50 refugiados que se esconderam no mato a cerca de 20 quilómetros ao norte de Palma", afirmou Lionel Dyck.

O coronel aposentado, fundador do DAG, um antigo veterano do conflito na antiga Rodésia, revelou estar a trabalhar há cerca de um ano para a polícia e o Ministério do Interior moçambicanos para ajudar no combate aos terroristas.