Actualidade

O Castelo de Leiria reabre ao público em maio, depois de três anos de obras profundas, anunciou hoje o presidente da Câmara Municipal, que considerou o monumento um trunfo para a retoma económica pós-pandemia.

Gonçalo Lopes apresentou hoje o resultado da maior campanha de obras em meio século, intervenção que, no interior das muralhas, ascende a 800 mil euros. Mas, no total, incluindo dois acessos mecânicos - no valor de 1,8 milhões de euros -, melhoria urbana da envolvente e reabilitação de outros espaços patrimonialmente relevantes a realizar no prazo de dois anos, ascenderá a "aproximadamente seis milhões de euros".

"É um dos maiores investimentos na área da cultura e do património em Portugal, e numa área muito concentrada da nossa cidade, abrindo condições para captar mais visitantes e turistas no futuro", disse o autarca.