Covid-19

O Governo são-tomense anunciou hoje a prorrogação por mais 15 dias do estado de calamidade para travar a propagação da covid-19 no país, apesar de reconhecer que nos últimos dias o cenário "parece um bocado favorável".

"Vamos estar mais 15 dias em situação de calamidade porque a luta não está ganha, ainda precisamos manter algumas medidas de restrição, precisamos seguir nesta linha que vimos seguindo nos últimos tempos, de forma que possamos garantir, por um lado o bem-estar dos nossos cidadãos, e por outro a retoma do processo económico em São Tomé e Príncipe", afirmou o porta-voz do Governo, Wando Castro.

A nova prorrogação começa no próximo dia 01 de abril, mas o Governo antecipa a medida, justificando com a necessidade de se anunciar algumas medidas atendendo ao período religioso especial no país.