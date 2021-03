Actualidade

Os museus e monumentos municipais de Lisboa vão reabrir nos dias 05 e 06 de abril, com entrada gratuita durante todo esse mês, revelou hoje à agência Lusa fonte da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).

O programa de desconfinamento progressivo anunciado a 11 de março pelo Governo permite, a partir de 05 de abril, no setor da cultura, a reabertura de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

De acordo com a fonte da EGEAC, no dia 05 de abril, segunda-feira, reabrem o Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos e o Atelier-Museu Júlio Pomar, que celebra o 8.º aniversário, e inaugura "Flora", exposição com algumas das aquisições realizadas pela Câmara Municipal Lisboa e pelo Atelier-Museu Júlio Pomar, para as respetivas coleções.