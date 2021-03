Actualidade

A SAD do Feirense anunciou hoje a contratação do treinador Rui Ferreira para assumir o comando técnico da equipa, atual segunda classificada da II Liga.

Rui Ferreira regressa a Santa Maria da Feira, onde já orientou a equipa de sub-23 do Feirense na reta final da Liga Revelação da temporada passada, depois de a SAD do clube ter anunciado hoje a saída do técnico Filipe Rocha.

O novo treinador da Feirense é proveniente do Felgueiras, do Campeonato de Portugal, e conta no currículo com passagens pelo Boavista e pelo Sporting de Espinho