Mundial2022

O selecionador português de futebol mostrou-se hoje solidário com a reação de Cristiano Ronaldo no final do jogo na Sérvia e assegurou que o avançado "vai manter a braçadeira" diante do Luxemburgo, na qualificação para o Mundial2022.

"Vai manter a braçadeira. Todos sabem que o Cristiano é um exemplo nacional, de trabalho, no treino. Se o Cristiano tivesse ofendido o selecionador nacional, os colegas ou a federação, aí, sim, teríamos de pensar. Mas não aconteceu nada disso. Foi um momento de grande frustração, que poderia ter-me acontecido a mim, tendo em conta as coisas que eu disse ao quarto árbitro", afirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida no Luxemburgo, da terceira jornada do grupo A de qualificação para o Mundial2022, comentou a reação de Ronaldo no final do jogo com a Sérvia (2-2), no sábado, quando o avançado atirou com a braçadeira de capitão para o chão, na sequência de um golo que não lhe foi validado, aos 90+3 minutos, e que teria dado o triunfo a Portugal.