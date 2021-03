Moçambique/Ataques

O custo exigido pelos investidores para transacionarem a dívida soberana moçambicana subiu para 10,3%, o nível mais alto desde outubro, no seguimento dos ataques no norte do país, onde está o megaprojeto da Total.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, os juros exigidos pelos investidores para transacionarem os 900 milhões de dólares, cerca de 765 milhões de euros, em títulos de dívida soberana subiram hoje 11 pontos percentuais, para 10,3%, evidenciando a incerteza à volta dos investimentos nos grandes recursos de gás natural do país.

O prémio exigido pelos investidores para transacionarem a dívida no mercado secundário, um valor tanto mais alto quanto maior é a incerteza sobre a capacidade de o Estado pagar a sua dívida, subiu para o nível mais elevado desde 5 de outubro, de acordo com a Bloomberg.