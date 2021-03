Covid-19

Os alunos do 6.º ano foram os mais prejudicados com o ensino à distância provocado pela pandemia de covid-19, que afetou menos os estudantes mais novos que contaram com o apoio familiar, revela estudo nacional.

Estes são alguns dos resultados preliminares do estudo diagnóstico realizado pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) divulgado hoje e que tinha como objetivo avaliar o impacto da suspensão das atividades presenciais nas escolas a 16 de março do ano passado entre os alunos do ensino básico.

Em janeiro, mais de 23 mil alunos (23.340 alunos) do 3.º, 6.º e 9.º ano realizaram um conjunto de tarefas para perceber o estado das aprendizagens em três áreas: literacia matemática; literacia científica e literacia de leitura e informação.