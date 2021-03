Mundial2022

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, elogiou hoje a evolução da equipa do Luxemburgo e considerou que o próximo adversário no grupo A de qualificação para o Mundial2022 "não tem nada a ver com o Azerbaijão".

"Esta equipa não tem nada a ver com o Azerbaijão. O Luxemburgo vai jogar olhos nos olhos connosco. Vai tentar defender bem, mas depois sair com qualidade para o ataque. Nós é que vamos ter de fazer com eles sejam um Azerbaijão, não os deixando sair de lá de trás", afirmou, em conferência de imprensa.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira, Fernando Santos elogiou as capacidades dos luxemburgueses, desde logo lembrando o surpreendente triunfo sobre a República da Irlanda, por 1-0, no sábado.