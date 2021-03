Actualidade

As multas de trânsito diminuíram quase 7% em 2020 face ao ano anterior, totalizando 1,2 milhões, e a infração por excesso de velocidade foi a única contraordenação que registou um aumento, revela o relatório anual hoje divulgado.

O relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária relativo a 2020, hoje apresentado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), avança também que no ano passado aumentaram 18,7% as detenções dos condutores por falta de habilitação legal, passando das 6.796 em 2019 para as 8.069 no ano passado.

Segundo o relatório, foram fiscalizados perto de 113 milhões de veículos em 2020, um aumento de 19,4% em relação a 2019, destacando-se o acréscimo de 23% da fiscalização automática através do sistema de radares de controlo de velocidade da ANSR e de 103,5% da Polícia Municipal de Lisboa, apesar do decréscimo de 10,5% da fiscalização da GNR e PSP.