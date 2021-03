Mundial2022

O médio Rúben Neves afirmou hoje que Portugal quer reagir o mais depressa possível ao empate cedido na Sérvia (2-2) e vencer na terça-feira o Luxemburgo, em partida do Grupo A de apuramento para o Mundial2022.

"É o nosso trabalho, ultrapassar esses momentos, para estarmos 100% focados no próximo jogo. Foi uma grande frustração para todos, mas logo depois do jogo sabíamos que temos de reagir e de estar no nosso melhor", afirmou, em conferência de imprensa, referindo-se ao empate 2-2 cedido em Belgrado, no sábado.

O jogador do Wolverhampton antecipou um "jogo extremamente difícil" frente ao Luxemburgo, lembrando "o que aconteceu na última partida deles", que terminou com um surpreendente triunfo na República da Irlanda, por 1-0.