Covid-19

Equipas de investigadores estão a analisar novas formas de armazenar vacinas contra a covid-19, com o objetivo de ultrapassar a exigência de uma cadeia de ultrafrio, que dificulta a distribuição do fármaco em muitas regiões do mundo.

Em causa estão as vacinas à base da tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), como as das farmacêuticas Pfizer e Moderna, que apresentam um período vida útil de apenas algumas horas se não estiverem armazenadas em temperaturas muito baixas.

Atualmente, a vacina da Pfizer precisa de ser mantida a 80 graus celsius negativos (-80º) para armazenamento de longo prazo e da Moderna a -20º, "requisitos que são difíceis" de cumprir em termos logísticos, adiantou Darrick Carter, diretor científico da HDT Bio, uma empresa de biotecnologia de Seattle, nos Estados Unidos, que desenvolve imunoterapias para regiões desfavorecidas do mundo.