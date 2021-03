Actualidade

A novela gráfica "Balada para Sophie", de Filipe Melo e Juan Cávia, editada pela Tinta-da-China, venceu os Prémios Bandas Desenhadas 2020 em três categorias, nas áreas de publicação, argumento e ilustração nacionais, anunciou hoje a organização.

Os Prémios Bandas Desenhadas, com base no 'site' especializado e no observatório constituído para esta expressão, destinam-se a promover anualmente a banda desenhada produzida e editada em Portugal, através da distinção dos melhores lançamentos editoriais de autores nacionais e estrangeiros.

Nesta segunda edição, a novela gráfica "Balada para Sophie", da autoria do argumentista português Filipe Melo e do desenhador argentino Juan Cávia, arrecadou o prémio de Melhor Publicação Nacional com Distribuição Comercial, bem como os de Melhor Argumento e Melhor Ilustração, em Publicação Nacional.