Covid-19

A Itália contabilizou 417 mortes devido à doença covid-19 nas últimas 24 horas e um aumento da pressão hospitalar, enquanto 12.916 novas infeções foram registadas, segundo dados do Ministério da Saúde.

Os novos casos baixaram em comparação com os últimos dias, devido à menor realização de testes nas últimas 24 horas, com 156.692 testes - incluindo os de antígenos - em comparação com os 357.154 de domingo.

Porém, as mortes subiram, já que passaram de 297 no dia anterior para 417 hoje.