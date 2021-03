Actualidade

Obras da artista portuguesa Teresa Balté, do cabo-verdiano Tchalé Figueira e dos moçambicanos Ernesto Shikhani, Lizette Chirrime e Reinata Sadimba vão ser exibidas na Feira de Arte Contemporânea Art Dubai 2021, que é inaugurada hoje, nos Emirados Árabes Unidos.

Embora com restrições, devido à pandemia covid-19, a 14.ª edição da feira decorre no Centro Financeiro Internacional do Dubai até 03 de abril, com a presença de 50 galerias de 31 países, e conta com a presença da Perve Galeria, a única galeria portuguesa representada.

Muitas feiras de arte contemporânea foram adiadas em 2020 devido à pandemia, mas a Art Dubai vai realizar-se, mesmo com limitações de uso da capacidade do espaço, com distanciamento social, uso obrigatório de máscara e testes aos organizadores e expositores.