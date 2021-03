Novo Banco

O antigo presidente do Fundo de Resolução (FdR) José Ramalho disse hoje no parlamento que a entidade ficou surpreendida com o aumento de imparidades ao longo dos anos no Novo Banco, não tendo sido detetadas irregularidades antes.

"Esse problema das imparidades foi-nos sempre surpreendendo ao longo daqueles anos, 2015 e 2016", disse José Ramalho, que está a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, em resposta ao deputado Miguel Matos (PS).

O deputado socialista tinha questionado José Ramalho acerca do aumento de imparidades, das reservas da PwC acerca das mesmas, "sempre com os mesmos problemas, em alarme crescente", e o Banco Central Europeu (BCE) chegou a reconhecer "várias fragilidades generalizadas" que tinham subestimado o risco das imparidades, levando o Novo Banco a reconhecer mais 610 milhões de euros.