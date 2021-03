Moçambique/Ataques

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou hoje "veementemente" os ataques ocorridos em Palma, Moçambique, desde 24 de março e mostrou-se disponível para "proteger os civis, restaurar a estabilidade e levar os autores" dos "atos hediondos à justiça".

"Condenamos veementemente os ataques e apresentamos as nossas profundas condolências às famílias das vítimas e ao Governo de Moçambique", lê-se num comunicado do gabinete do porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

A ONU assegurou que está a ser realizada uma estreita coordenação "com as autoridades locais para prestar assistência às pessoas afetadas pela violência".