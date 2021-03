Moçambique/Ataques

O economista-chefe da consultora Eaglestone considerou hoje que a recente violência no norte de Moçambique não coloca em causa o investimento das petrolíferas, mas admitiu que gera apreensão e possíveis atrasos nos projetos de exploração de gás.

"As empresas petrolíferas têm de ter garantias de segurança e possivelmente as autoridades de Moçambique vão precisar de alguma ajuda internacional, mas já muito foi investido ali, portanto os projetos não estão em risco, poderão é atrasar, e isso é mau para todas as partes", disse Tiago Dionísio, em declarações à Lusa.

Para o analista, o atraso no desenvolvimento dos projetos de extração e exportação de gás natural liquefeito "é preocupante porque o país precisa das receitas do gás" para poder suportar o aumento dos custos com as prestações da dívida soberana, que vão subir para 9% ao ano a partir de 2024.