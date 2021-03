Moçambique/Ataques

O analista político Nuno Rogeiro considera que as próximas 72 horas serão essenciais para avaliar a situação militar em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, avisando que os 'jihadistas' querem tentar manter o controlo do território.

Nas imagens divulgadas pelo movimento terrorista Estado Islâmico, "pela primeira vez eles [os 'jihadistas'] aparecem todos de cara destapada mostrando-se sem qualquer receio de se saber quem são", afirmou Nuno Rogeiro, em declarações à Lusa, salientando que o ataque a Palma é o último episódio visível de um conflito militar que nasceu de uma insurgência local, mas que agora tem uma dimensão difícil de controlar.

"O problema não é a longo prazo, é o problema do que pode acontecer nas próximas 72 horas, porque este grupo que temos andado a denunciar tem, neste momento, meios empenhados em ficar com Cabo Delgado. Isto é uma guerra não é uma brincadeira e eu não sei se mais tarde ou mais cedo Moçambique não irá ter que dizer que afinal precisa de determinados meios" por parte da comunidade internacional, considerou Nuno Rogeiro.