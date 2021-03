Moçambique/Ataques

O investigador Fernando Jorge Cardoso considera que o ataque a Palma constitui a ação de maior visibilidade dos insurgentes no norte de Moçambique e visa desviar os recursos militares de Maputo da reconquista de Mocímboa da Praia.

A vila de Mocímboa da Praia está ocupada há vários meses pelos insurgentes, cujas ações têm sido reivindicadas pelo movimento terrorista Estado Islâmico, e este ataque a Palma, irá colocar novos problemas aos militares moçambicanos que já anunciaram o início de ações no terreno após o fim da época das chuvas, que se verifica agora, explicou à Lusa Fernando Jorge Cardoso.

A reconquista de Mocímboa da Praia, palco do primeiro ataque do grupo em 2017 e a maior localidade do norte da província de Cabo Delgado, "foi anunciada pelos próprios chefes militares moçambicanos", salientou o investigador, admitindo que o ataque a Palma, pela sua visibilidade, "é uma forma também de desviar a atenção e efetivos daquilo que aparentemente tinha sido anunciada como um dos objetivos principais por parte das Forças Armadas moçambicanas".