Covid-19

Mais de 60 mil professores e não docentes do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino público e privado foram vacinados contra a covid-19 no fim de semana, anunciou hoje a `task force´ que coordena a vacinação.

Em comunicado, a estrutura liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo adiantou que, no âmbito da vacinação do pessoal docente e não docente, mais de 71 mil pessoas foram notificadas por mensagem SMS ou por contacto telefónico.

De um grupo inicial de cerca de 78.700 utentes ligados ao setor da Educação, foram excluídos aqueles que já tinham sido vacinados noutros contextos, as grávidas e os que já tinham contraído covid-19, adiantou a `task force´.