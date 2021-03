Covid-19

A Iniciativa Liberal (IL) recomendou hoje ao Governo a reabertura dos parques infantis, defendendo que a proibição atual priva as crianças do acesso a espaços de lazer num contexto seguro e apelando a que se liberte "a infância".

No projeto de resolução entregue hoje na Assembleia da República, o deputado único da IL, João Cotrim de Figueiredo, aponta que "é hoje consensual que as crianças têm uma taxa de infeção mais baixa do que os adultos", que são "frequentemente assintomáticas ou têm doença ligeira" e que "os internamentos rareiam", de acordo com um documento da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, "um órgão de consulta da DGS [Direção-Geral da Saúde]".

O deputado liberal escreve também que "os avanços científicos ocorridos ao longo do último ano permitem constatar que o vírus é especialmente contagioso em meio fechado, decrescendo significativamente a sua contagiosidade em espaços abertos, como os parques infantis".