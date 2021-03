Covid-19

Luanda, 29 mar 2021 Lusa) - Angola registou nas últimas 24 horas mais 69 casos novos de covid-19, bem como uma morte, e recuperou 91 doentes, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Os novos casos são relativos a 38 pessoas do sexo masculino e 31 do sexo feminino, com idades compreendidas entre oito e 75 anos, sendo 54 da Província de Luanda, sete de Cabinda, cinco do Cuando Cubango, dois do Zaire e um de Benguela.

O óbito foi de um cidadão angolano, de 72 anos, da província de Luanda, com comorbilidades (hipertensão arterial e diabetes mellitus).