Moçambique/ Ataques

Os Estados Unidos estão "determinados" a apoiar o Governo moçambicano a combater os insurgentes em Cabo Delgado, que consideram ligados ao Estado Islâmico/ ISIS, afirmou hoje o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

O responsável do Departamento de Defesa reagia, em Washington, ao ataque dos insurgentes que os Estados Unidos designam de ISIS-Moçambique (também conhecidos como Ansar al-Sunna) contra a vila de Palma, que terá feito dezenas de mortos.

"Continuamos determinados a cooperar com o governo de Moçambique no contraterrorismo e no combate ao extremismo violento e a derrotar o ISIS", afirmou Kirby, numa declaração condenando o ataque.