Covid-19

O Brasil somou 1.660 mortos e 38.927 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 313.866 óbitos e 12.573.615 infeções desde o início da pandemia, informou o executivo na segunda-feira.

Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde, que dá conta de uma taxa de incidência da doença no país de 149 mortes e 5.983 casos por 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada em 212 milhões de habitantes.

Os números contabilizados nesta segunda-feira ficam abaixo da média da semana anterior, quando o país registou novos recordes de vítimas mortais (mais de 3.000 num só dia) e infeções (ultrapassou 100 mil casos em 24 horas).