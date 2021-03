Actualidade

A cerimónia dos Óscares não será transmitida em Hong Kong pela primeira vez em mais de 50 anos, apesar de o território ter um candidato a Melhor Filme Estrangeiro e também uma curta-metragem sobre os protestos de 2019.

Em comunicado, o canal de televisão TVB confirmou que não transmitirá a cerimónia este ano, ao contrário do que vinha fazendo desde 1969, uma decisão que assegurou ser "puramente comercial", mas que coincide com a censura promovida pelo Governo chinês contra a curta-metragem "Do Not Split", sobre os protestos pró-democracia que abalaram o território em 2019.

O filme, de 36 minutos, é candidato ao prémio de Melhor Documentário de Curta-metragem.