Covid-19

O Presidente da República timorense considerou que a situação da pandemia de covid-19 em Timor-Leste é hoje mais preocupante que nunca, com o número de casos a alcançarem novos máximos, obrigando a prolongar o estado de emergência.

"A gravidade da atual situação é facilmente demonstrada. Só no passado dia 26 de março foram contabilizados 58 novos casos positivos (...), o que significa que somente esse dia foi responsável por quase 14% do número total de casos de SAR-Cov-2 até então no nosso país", afirmou Francisco Guterres Lú-Olo.

"Mantendo-se as causas determinantes que justificaram a declaração do estado de emergência vigente, torna-se absolutamente necessário, tendo em vista a proteção da saúde pública, a renovação do atual estado de emergência por igual período", argumentou.