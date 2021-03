Actualidade

O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, afirma que um bom resultado nas eleições legislativas cabo-verdianas é manter a maioria absoluta, justificando que o país precisa de "estabilidade" na governação para lidar com as consequências da pandemia.

"Um bom resultado é ganhar com maioria absoluta, por duas razões. Cabo Verde precisa de estabilidade, política governativa, o parlamento é um elemento fundamental dessa estabilidade, segundo lugar nós estamos numa pandemia e numa situação de crise muito grave a nível mundial, mas que afeta também Cabo Verde", afirma, em entrevista à Lusa, sobre as eleições legislativas de 18 de abril.

Nesse sentido, acrescenta, é preciso "governos estáveis que garantam as condições para que possam fazer aquilo que tem de ser feito relativamente à continuação das reformas, das proteções" e garantir a "necessária estabilidade" para governar.