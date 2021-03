Actualidade

O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, acusa a oposição de "desejar" o descalabro da Cabo Verde Airlines (CVA) para retirar "aproveitamento político" e garante que o Estado não injetou qualquer verba na companhia desde a privatização.

"Mais do que aproveitamento político, há uma vontade expressa de deixar as coisas entrar em descalabro, isso é evidente porque determinada oposição nem sequer esconde que há um desejo lá dentro muito forte para que haja um desmoronamento da companhia para tirarem proveitos políticos com esse facto. Mas isso não vai acontecer", afirma Ulisses Correia e Silva, em entrevista à Lusa.

O líder do Movimento para a Democracia (MpD) desde 2013 é primeiro-ministro desde 2016 e tenta a reeleição nas legislativas do próximo dia 18 de abril, em plena crise económica, social e sanitária provocada pela pandemia de covid-19, que também deixou os aviões da CVA, privatizada e liderada (51%) por investidores islandeses desde 2019, em terra desde março do ano passado.