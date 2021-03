Actualidade

As receitas da Altice Portugal subiram 0,5% no ano passado, face a 2019, para 2.121 milhões de euros, com o investimento a crescer 6,9%, anunciou hoje a dona da Meo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 0,2% para 833,6 milhões de euros, adianta a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

O investimento (capex) da Altice Portugal no ano passado totalizou 465,7 milhões de euros, um crescimento de 6,9%, "que reflete um desempenho sólido na trajetória de manutenção da liderança e de um crescimento sustentado", acrescenta a empresa.