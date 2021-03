Moçambique/Ataques

Pelo menos mil pessoas que fugiram de Palma, incluindo muitas crianças, estavam até segunda-feira refugiadas na península de Afungi a pedir água, comida e transporte à petrolífera Total e às autoridades moçambicanas, contou à Lusa uma sobrevivente.

Dormem nas ruas, na escola, na secretaria do posto administrativo, em cada recanto possível de Quitunda, a aldeia construída de raiz para reassentar quem morava no perímetro do investimento, uma povoação novinha em folha e que só por si já acolhia 1.200 pessoas.

Ao lado fica a pista do aeródromo exclusivo do projeto de gás e a seguir estão as instalações, vedadas, com cancelas e torres de vigilância, onde representantes da população têm ido bater à porta com uma lista dos nomes de todos os que ali estão desamparados.