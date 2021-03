Actualidade

Um equipamento robótico que ajuda camas de 150 quilos e mais de dois metros de comprimento a subir rampas e a percorrer corredores labirínticos é uma das mais recentes apostas do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E).

O pedido foi feito pelo Serviço de Saúde Ocupacional do CHVNG/E, conforme descreveu hoje à Lusa o diretor do Serviço de Equipamentos e Telemedicina, Cassien Croise, porque os assistentes operacionais responsáveis pelo transporte de doentes entre pisos e corredores apresentavam queixas de tendinites.

"E tendinites levam a baixas e as baixas deixam pessoal, que é precioso, em casa. Com estas máquinas, o serviço e os recursos foram otimizados com mais conforto para doentes e profissionais, e isso é mais importante do que a poupança efetiva", descreveu Cassien Croise.