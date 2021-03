Covid-19/Um ano

(REPETIÇÃO) Lisboa, 30 mar 2021 (Lusa) - As salas de programação musical de Lisboa, sem data prevista de reabertura, só vislumbram um futuro para lá deste ano se os apoios que têm recebido forem prolongados, caso contrário, será o fim de um Circuito.

Encerrados há mais de um ano, o Musicbox, situado na agora quase deserta 'rua cor de rosa', em pleno Cais do Sodré, o B.Leza, no Cais do Gás, com vista para o Tejo, e o Hot Clube de Portugal, na Praça da Alegria, são hoje espaços onde o silêncio já não reina apenas de dia.

Embora as salas de espetáculos tenham podido reabrir no ano passado, a partir de 01 de junho, e possam reabrir este ano, a partir de 19 de abril, para estes espaços tal não lhes permitiria sobreviverem.