Covid-19/Um ano

(REPETIÇÃO) Porto, 30 mar 2021 (Lusa) - Antes da pandemia os clubes noturnos do Porto enchiam as noites de música, exposições e outras artes. Hoje estão confinados ao silêncio e à escuridão e os empresários depositam esperança na vacina para reabrir no fim do ano.

Angústia e tristeza são as emoções que andam de mãos dadas com a resiliência e a esperança de Filipe Teixeira, dono do Plano B, um 'night club' e 'art gallery' localizado na Cândido dos Reis, antiga rua dos tecidos ao lado da Torre dos Clérigos, que, antes da pandemia obrigar ao encerramento, pertencia ao circuito da movida portuense com música ao vivo e exposições artísticas.

Toda a equipa ficou desanimada com a segunda vaga do novo coronavírus, conta Filipe Teixeira. "Ficámos muito em baixo. Nós e o nosso próprio 'staff'. Ficámos sem perspetiva nenhuma de quando é que poderíamos abrir".