Covid-19

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, defenderam hoje que um Tratado Internacional sobre Pandemias é um "legado" que os líderes atuais têm o dever de deixar após a experiência da covid-19.

Numa conferência de imprensa conjunta e virtual desde Bruxelas e Genebra, Charles Michel, que lançou no ano passado a ideia deste tratado internacional, e Ghebreyesus fizeram a defesa deste pacto global, apontando-o como um "legado" que os líderes têm o dever de deixar às próximas gerações.

Isto porque, afirmaram, "a próxima pandemia não é uma questão de «se», mas «quando»" e há que aprender com as lições da covid-19, que "expôs fraquezas e divisões", como apontou o presidente do Conselho Europeu.