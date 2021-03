Actualidade

A Groundforce comunicou às organizações representativas dos trabalhadores que tem os salários de abril assegurados, com alguma "ginástica", e que estima ter um prejuízo de 15 milhões de euros este ano, uma previsão condicionada por vários fatores, como a retoma.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Groundforce e os sindicatos estiveram, na segunda-feira, reunidos com o presidente executivo da empresa de 'handling' (assistência em aeroportos), Paulo Leite, e com o diretor de Recursos Humanos, Eric Teixeira, onde lhes foi comunicado que os salários "estarão assegurados em abril, com alguma 'ginástica'", de acordo com um comunicado enviado pela CT.

"O prejuízo da empresa no ano de 2020 foi de 20 milhões de euros, estimando-se para 2021 um prejuízo de 15 milhões de euros (previsão muito condicionada por fatores como a retoma, vacinação, eventuais novas vagas, etc.)", refere a mesma nota, acrescentando que " a empresa continua empenhada em obter o financiamento de 30 milhões de euros, de forma a poder encarar o futuro próximo com estabilidade".