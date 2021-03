Covid

(CORREÇÃO) Lisboa, 30 mar 2021 (Lusa) - Mais de metade dos doentes que sobreviveram a um AVC inquiridos num estudo disseram que devido à pandemia ainda não conseguiram retomar os tratamentos de reabilitação e apenas um terço teve as consultas médicas de seguimento de "forma habitual".

Divulgado na véspera de se assinalar o Dia Nacional do Doente com AVC, o inquérito da Portugal AVC - União de Sobreviventes, Familiares e Amigos, que decorreu entre 04 e 17 de março de 2021 e contou com a participação de 823 doentes, revela "grandes dificuldades" no acesso a consultas e tratamentos de reabilitação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Portugal AVC, António Conceição, adiantou que já tinha sido realizado um primeiro inquérito em finais de abril de 2020, numa altura em que o país estava em confinamento devido à pandemia de covid-19, em que "o panorama era absolutamente desastroso" com 91% dos sobreviventes a não terem acesso a qualquer forma de reabilitação.