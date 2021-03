Autárquicas

O professor e atual presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, é o candidato do PS às próximas eleições autárquicas naquele concelho, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comissão Política Concelhia do PS de Castelo Branco refere que, após uma reunião com a Federação Distrital realizada na segunda-feira, na sede nacional do partido, foi proposto pelo presidente da concelhia, Arnaldo Brás, o nome de Leopoldo Rodrigues, como candidato socialista à Câmara Municipal.

"A proposta mereceu a aprovação da direção nacional do partido, bem como do presidente da Federação Distrital de Castelo Branco", lê-se na nota.