As vendas do retalho alimentar e especializado caíram 1,5% no ano passado, face a 2019, para 22.653 milhões de euros, de acordo com o Barómetro da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) hoje divulgado.

Em 2019, o volume de vendas total do setor do retalho tinha ascendido a 22.996 milhões de euros.

O retalho alimentar registou um aumento de vendas 8,1% no ano passado, face a 2019, para 15.621 milhões de euros, enquanto o retalho especializado caiu quase 18% (17,7%) para 7.032 milhões de euros.