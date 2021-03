Actualidade

Um total de 45 pessoas morreram no dia 21 de março numa debandada no estádio da capital económica da Tanzânia, Dar es Salaam, onde se realizava uma homenagem ao falecido Presidente John Magufuli, anunciou hoje a polícia.

"Havia muitas pessoas que queriam entrar no estádio e algumas não foram pacientes. Forçaram a sua entrada e isso provocou uma debandada, com 45 pessoas a morreram no acidente", disse à agência AFP Lazaro Mambosasa, o comandante da polícia regional de Dar es Salaam.

Alguns dias após o anúncio da morte de John Magufuli, a 17 de março, dezenas de milhares de tanzanianos compareceram no Estádio de Uhuru, em Dar es Salaam, onde o corpo do antigo Presidente foi exposto, iniciando uma semana de homenagens por todo o país.