Moçambique/Ataques

A situação humanitária no distrito de Palma, província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é "extremamente preocupante", considera o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), num relatório de atualização divulgado hoje.

"Dezenas de civis terão sido mortos e os confrontos entre grupos armados não-estatais e forças de segurança estão alegadamente em curso, pelo sexto dia consecutivo, de acordo com relatórios de várias fontes", na sequência do recente ataque de grupos armados a Palma no passado dia 24, avança a organização da ONU.

A informação sobre a situação é, no entanto, "extremamente difícil de verificar, devido a interrupções nas comunicações na cidade de Palma", explica-se no relatório.