Covid-19

O Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) destacou Portugal e Islândia como os únicos países que estão neste momento a deixar fora da vacinação as pessoas que já tiveram covid-19, denunciou hoje a Ordem dos Médicos.

Num comunicado enviado às redações, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, apelou à Direção-Geral da Saúde (DGS) para avançar rapidamente com a revisão da norma, considerando que já existe "evidência científica suficiente" para se perceber que "o risco de reinfeção é real e que mesmo em quem teve formas graves da doença é possível acontecer uma nova infeção em prazos" não determináveis.

"É urgente que se reveja a norma para podermos incluir todas as pessoas que já tiveram covid-19 nas fases de vacinação que lhes estariam por natureza destinadas. No caso dos médicos e outros profissionais de saúde, a situação torna-se ainda mais urgente pois, por inerência do seu trabalho, estão expostos ao risco e lidam com doentes frágeis que ficam também desprotegidos", pode ler-se na nota divulgada.