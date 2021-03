Actualidade

O Presidente de Angola, João Lourenço, afirmou hoje que há "forças internas e externas" ligadas aos que delapidaram o erário público que estão a organizar "uma campanha" que visa denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano.

O chefe do executivo angolano, que discursava hoje na cerimónia solene de abertura do ano judicial em Angola, em Luanda, exortou os órgãos judiciais a continuarem o seu trabalho no combate à corrupção e impunidade e salientou que o país "vem dando passos corajosos desde finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis do município, província e o próprio executivo central, da Assembleia Nacional e de empresas públicas com imparcialidade necessária para o sucesso desta causa".