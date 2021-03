Actualidade

O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, ocupa o 72.º lugar na lista dos 100 museus mais visitados do mundo em 2020, com 317 mil visitantes, segundo a publicação The Art Newspaper.

De acordo com a lista da publicação internacional especializada em arte contemporânea, o Museu Berardo, localizado em Belém, é, novamente, o único português que entra nesta lista dos 100 museus mais visitados do mundo em 2020, liderada pelo Museu do Louvre, em Paris, com 2,7 milhões de entradas.

Na lista dos cem mais visitados, encontram-se também três museus do Brasil: na 18.ª posição, o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, com 790 mil visitantes, na 75.ª posição o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, com 309 mil visitantes, e, em 84.º lugar, o Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo, com 282 mil visitantes.