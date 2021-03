Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e vários organismos financeiros internacionais defendem o prolongamento da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) até final deste ano ou 2022.

"Servir a dívida tornou-se um custo socioeconómico tremendo para as nossas populações, que suportaram o custo de um aumento abrupto da despesa pública", argumentou o primeiro-ministro da Jamaica durante um encontro de alto nível que juntou o secretário-geral das Nações Unidas e vários organismos internacionais à volta da questão de como financiar o desenvolvimento no contexto da pandemia de covid-19.

Na intervenção no painel que juntou também o presidente do BAD e a diretora executiva do FMI, que defenderam a mesma coisa, Andrew Holmes disse acreditar que "existe uma sólida base para estender a DSSI até ao próximo ano e deve também ser considerada a possibilidade de expandir a lista de países elegíveis para incluir os países de médio rendimento altamente endividados".